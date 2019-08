L’iniziativa sportiva Diagonale Sarda.

Venerdì 16 e sabato 17 agosto dalle 16 alle 19 si terrà l’iniziativa sportiva “Diagonale Sarda”, patrocinata dal Comune di Olbia e organizzata dai Lions Club.

“Si tratta di una manifestazione sportiva di corsa non agonistica in cui lo sport si sposa con l’azione benefica dei runners partecipanti – afferma l’assessore allo Sport Silvana Pinducciu –. Obiettivo della manifestazione è donare un cane guida ad un non vedente che ne ha fatto richiesta tramite l’associazione Lions. L’iniziativa è volta a trasmettere la potenza dello sport nell’unire le persone”.

Gli atleti percorreranno a staffetta circa 45 Km toccando Olbia ed altre città. Alla gara parteciperanno anche alcuni atleti non vedenti. L’associazione Lions da 60 anni alleva, addestra e consegna questi angeli custodi a quattro zampe nel centro di addestramento di Limbiate (MI).

