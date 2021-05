Un altro lutto a Telti che piange la scomparsa di Rita Lutzu

Un altro lutto a Telti.

Un altro lutto ha scosso Telti nella giornata di ieri, dopo la morte di Mario Saverio Giuseppe Azzollini si è spenta ieri mattina Rita Lutzu, 70 anni, originaria di Monti.

Rita era una donna conosciuta ed apprezzata da tutti: in gioventù aveva lavorato nelle strutture alberghiere della Costa Smeralda. Era bella fuori, ma soprattutto dentro: solare, simpatica, allegra e disponibile con tutti. Sempre pronta a prodigarsi per il prossimo, amava la danza e la campagna di famiglia a Monti, dove tornava sempre con piacere.

Rita era sposata con Sesto Cecchini di Telti, dove decisero di trasferirsi e metter su famiglia. Dal loro matrimonio, sono nate due figlie Maristella e Gavinella.

“Non ci sono parole per descrivere questo tormento né per portare conforto ai suoi familiari – commenta il vice sindaco di Telti Piera Azzena- . Rita Lutzu era nata a Monti il 24 settembre 1950, aveva 70 anni, ma una forza e un’energia da far invidia a tanti giovani. Sempre presente e disponibile, non solo con i suoi familiari ma anche con tutto il vicinato, era pronta a dare una mano in ogni occasione, gioiosa o dolorosa che fosse. Ci stringiamo al dolore del marito, delle figlie, dei cari nipoti e dei familiari tutti. Sei stata speciale per molti di noi e il ricordo del tuo sorriso sarà la nostra forza per continuare a lottare in questa nostra precaria esistenza”.

I funerali si svolgeranno sabato 8 maggio alle ore 15, nella chiesa di Santa Vittoria a Telti.

