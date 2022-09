Interessati anche Luras, Calangianus, Bordigiadas ed Erula.

Un guasto notturno nell’impianto di Abbanoa aveva bloccato l’impianto di sollevamento di Monte Ruiu, causando non pochi disagi a Tempio e nei dintorni. Ora i tecnici di Abbanoa hanno dovuto operare anche per tutta la giornata di oggi per riparare il guasto alle linee tecniche, causato dal maltempo, che ha interessato l’impianto di sollevamento di Monte Ruiu, lungo il “ramo nord” dell’Acquedotto Lerno, al servizio dei comuni di Tempio Pausania, Bortigiadas, Luras, Calangianus ed Erula. Il fuori servizio ha comportato l’interruzione dell’alimentazione dei serbatoi di Pischinaccia e Lu Ciaccaru.

Nel primo pomeriggio le squadre elettromeccaniche di Abbanoa sono riuscite a riavviare l’impianto: sono ora in corso le manovre lungo l’acquedotto per consentire il riempimento graduale della condotta. Le scorte dei serbatoi comunali al servizio dei centri abitate sono esaurite: per questo fino alle 8 di domani mattina sarà necessario tenere sospesa l’erogazione idrica all’utenza per consentire il ripristino dei livelli ottimali e garantire nuovamente la pressione in rete

È stato attivato il servizio sostitutivo con le autobotti su piazza. I mezzi saranno operativi dalle 8 alle 20 fino alla fine dell’emergenza in via Don Sturzo a Tempio, in via Nazionale a Luras e in viale Roma a Calangianus. Sarà cura di Abbanoa contenere le ore di interruzione qualora il recupero dei livelli nei serbatoi lo rendesse possibile. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.