Dopo la pausa estiva, riapre la scuola di Taekwondo di Olbia

Martedì la prima lezione al Planet Fitness di Olbia.

Dopo la pausa estiva, martedì 6 settembre, l’Angedras Taekwondo guidata dal maestro Antonio Carta riprenderà le lezioni di taekwondo al Planet Fitness Olbia, presso la zona industriale. Le lezioni si svolgono, come ormai di consuetudine, il martedì e il giovedì, dalle h 17.30 alle 18.30 turno bambini 6-13 anni, e dalle 20.30 alle 21.30 turno dai 14 anni in su, con un turno aggiuntivo il sabato, riservato agli agonisti.

Le prime due lezioni prova sono gratuite. Il maestro Antonio Carta, 5° Dan WT Fita, spera sia un anno di ripresa per tutto il mondo dello sport, segnato negativamente dalla pandemia in questi ultimi tempi, nonostante gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, bissando così non solo il numero di iscritti ma anche le tante medaglie ottenute nelle varie competizioni.