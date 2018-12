Appuntamento per venerdì alle 21.

L’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia di encomio al giovane cittadino tempiese Gabriele Muzzu, ex liceale del Dettori, attualmente iscritto alla facoltà di Ingegneria Meccanica a Modena e insignito recentemente dell’importante onorificenza di Alfiere del Lavoro consegnata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di una cerimonia al Quirinale.

L’amministrazione orgogliosa dei riconoscimenti ricevuti da Gabriele Muzzu che si è distinto “ per i suoi meriti scolastici e per l’impegno dimostrato dando lustro alla città” intende sottolineare l’importanza dell’impegno e dello studio e desidera congratularsi con il brillante giovane per i risultati ottenuti. In questa occasione l’associazione culturale Amici di Monica consegnerà al giovane una borsa di studio per merito.

La cerimonia si terrà venerdì 21 dcembre alle ore 12 presso il Palazzo comunale nel Salone di Rappresentanza. Sono state invitate a partecipare all’incontro rappresentanze degli studenti degli istituti superiori della città.

