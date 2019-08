Le spese fatte dall’amministrazione comunale.

Il rendiconto per l’anno 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale di Tempio. Il risultato dell’amministrazione è pari a poco meno di 6,8 milioni di euro con una parte accantonata di 6,9 milioni, una parte vincolata di 2,5 milioni e una parte riservata agli investimenti di 677 mila euro, con un totale di parte disponibile negativa per 2,75 milioni.

Le entrate ammontano a circa 22 milioni e le uscite si aggirano attorno ai 21 milioni, per un incremento del fondo cassa di quasi 1 milione di euro. Nella presentazione del documento in Consiglio comunale l’assessore Francesco Marotto ha sottolineatto come la parte disponibile nel bilancio 2015, anno di inizio dell’amministrazione Biancareddu – Addis, fosse negativa per oltre 4 milioni.

Ad incidere sul rendiconto sono le spese per i numerosi lavori pubblici tra cui i 100 mila euro stanziati per la nuova pavimentazione di piazza XXV aprile che si aggiungono agli ulteriori 100 mila già stanziati nel precedente anno, 53 mila euro è il costo per la fornitura della nuova segnaletica turistica recentemente installata.

Per la costruzione di nuovi loculi e ossari nel cimitero cittadino sono stati stanziati 24 mila euro divisi in due quote di circa 12 mila l’una.

Sul fronte della pubblica istruzione sono stati spesi 300 mila euro di finanziamenti regionali per arredi scolastici e poco più di 17 mila per l’efficientamento energetico della scuola per l’infanzia Spinsateddu.

Per le strutture sportive sono stati spesi: 280 mila euro per il palazzetto COVRE di San Giuseppe, 78 mila per la realizzazione di un campo sportivo nella frazione di Bassacutena, 17 mila per la messa in sicurezza delle torri faro dello stadio Nino Manconi che ha visto anche interventi sul manto erboso per 22 mila euro. Gli interventi di somma urgenza per eventi calamitosi sono costati al comune di Tempio 35 mila euro.

