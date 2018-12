Tempio, contributi a favore dei progetti sociali solidali: il bando

Il bando.

Ultimi giorni per i contributi a favore dei “Soggetti Sociali Solidali” presenti e attivi che operano senza scopo di lucro nel territorio del distretto sanitario di Tempio Pausania, con sede legale e operativa in uno dei 9 Comuni facenti parte dell’Ambito PLUS, per la presentazione di progetti di intervento.

I progetti presentati dovranno riguardare azioni relative alle seguenti aree di intervento prioritarie:

• Area Socio-Sanitaria: realizzazione di interventi relativi ai bisogni tipici del settore (materno infantile, salute mentale, disabilità e non autosufficienza, dipendenze), che offrano servizi che sappiano coadiuvare il sociale con il sanitario e migliorare così la qualità della vita. Possono riguardare attività di prevenzione (malattie, dipendenze), inclusione sociale come ad esempio a favore di sofferenti mentali, accompagnamento e/o assistenza agli anziani.

• Area Socio-Educativa: realizzazione di interventi destinati soprattutto a famiglie in cui è presente un componente con disabilità, che possano dare supporto familiare e scolastico e un maggior coinvolgimento in attività sociali. Possono riguardare (ad esempio) servizi ludico/ricreativi e attività sportive anche per portatori di handicap, supporto genitoriale, attività di prevenzione al bullismo e alle dipendenze.

• Area Trasversale: realizzazione di interventi destinati alle fasce deboli della popolazione per creare un maggior coinvolgimento sociale ed evitare l’emarginazione. Possono riguardare attività di inclusione sociale, distribuzione di beni di prima necessità ( pasti, vestiti ecc.), centri di aggregazione e socializzazione, attività formative.

L’importo totale destinato alla realizzazione di tutti i progetti ammessi è di € 70.000,00 e la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2018. Il bando e la domanda si può trovare sul sito istituzionale del Comune di Tempio.

(Visited 44 times, 44 visits today)