A Tempio arriva la giornata per svuotare le proprie cantine

L’iniziativa il 19 dicembre.

Il 19 dicembre 2019 dalle ore 8 alle ore 12 a Tempio Pausania si svolgerà la giornata “Svuota Cantine”. Si tratta di un nuovo servizio a cadenza annuale, effettuato dalla Ditta Ambiente Italia nell’ambito del Servizio di Igiene Urbana svolto in forma associata, con il quale i cittadini di Tempio potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, comodamente conferendoli in via Nuovo Stadio fronte allo Stadio Nino Manconi.

L’Unione di Comuni “Alta Gallura” e il Comune di Tempio invitano gli utilizzatori del suddetto servizio ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti indicati (piccoli e grandi elettrodomestici, vecchi arredi, suppellettili e varie e rifiuti ingombranti).

Rimangono invariati il calendario di raccolta porta a porta, il conferimento presso l’ecocentro comunale di tutte le frazioni di rifiuti urbani e assimilati ed il normale servizio di ritiro degli ingombranti presso il proprio domicilio da effettuarsi previa prenotazione al numero verde.

(Visited 39 times, 39 visits today)