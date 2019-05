Le aspettative di Tempio verso Biancareddu.

Dopo quasi tre mesi dalle elezioni di febbraio, la Giunta regionale è stata completata con la firma da parte del presidente Christian Solinas dei decreti di nomina.

Tra i nuovi assessori regionali inizia ufficialmente il terzo mandato in esecutivo per Andrea Biancareddu, eletto in Gallura con oltre 4.000 preferenze in quota Udc.

Biancareddu ha ricevuto l’incarico per l’assessorato alla Cultura. Si tratta del terzo assessorato dopo quelli agli Enti locali, Finanze e Urbanistica, nei primi anni Duemila, e all’Ambiente, nell’ultima parte della legislatura Cappellacci.

Grande entusiasmo e forti aspettative nel centro gallurese per l’incarico attribuito all’ex sindaco di Tempio Pausania, città al momento guidata dall’ex vicesindaco Gianni Addis fino alle nuove elezioni amministrative che si terranno, con tutta probabilità, nel mese di ottobre.

La cittadinanza ripone molta fiducia per le numerose e delicate questioni che attanagliano l’Alta Gallura, sanità e viabilità su tutte. Senza, però, dimenticare le condizioni dell’edilizia scolastica, materia rientrante nei compiti dell’assessorato di Biancareddu, ed una maggiore attenzione per le importanti manifestazioni del territorio come Lu Carrasciali.

