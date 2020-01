A Tempio un Consiglio comunale straordinario per il Rinaggiu

La convocazione domani 16 gennaio.

ll Consiglio comunale di Tempio Pausania è convocato in seduta straordinaria ed urgente nella giornata di giovedì 16 Gennaio 2020 alle ore 15 e 30 presso il Salone Comunale, al secondo piano del Municipio in piazza Gallura 3, per la discussione del seguente ordine del giorno.

Interrogazioni ed interpellanze Valorizzazione del compendio Rinaggiu Pischinaccia – Atto di indirizzo alla giunta Variante piano regolatore cimiteriale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 07.04.2015, ai sensi dell’art. 20 comma 25 l.r. n. 45/1989

