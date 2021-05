La Tempio Outdoor Gym.

Nasce a Tempio la prima palestra all’aperto, la Tempio Outdoor Gym, un progetto avviato dal giovane Andrea Carrucciu in collaborazione con la ASD Polisportiva Civitas Tempio e il Comune di Tempio Pausania.

Il progetto della palestra.

Il progetto ha ottenuto immediatamente l’interesse del Comune, vista anche l’aderenza ai precedenti progetti del Comune che intendeva costituire un’area dedicata allo sport all’aperto nella parte terminale del viale della Fonte Nuova, a partire dal cosiddetto “Ovale”, già attrezzato dall’amministrazione con un’area fitness per estendersi su entrambi i lati, verso il bocciodromo della pineta in alto e nell’area sottostante della vecchia fontana, ora affidata alla Tempio Outdoor Gym.

Andrea Carrucciu, laureto in Scienze motorie e in Management dello Sport, ha già una lunga esperienza nell’attività ginnica all’aperto e collabora già da diversi anni con la nota associazione Sportiva Civitas Tempio, attiva in città dal 1990 principalmente nel settore calcistico, ma più in generale nell’ambito sportivo e in varie altre attività.

L’area a valle della Fonte Nuova è stata concessa dal Comune al progetto fino al 31 dicembre 2021 e, ultimati gli ultimi preparativi, le attività prenderenno il via in pochi giorni

