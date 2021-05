Complementi d’arredo: aumentano le vendite di divani online

Ogni genere di ambiente va valorizzato e sfruttato al meglio, per beneficiare del giusto equilibrio tra stile e spazio: a tal proposito, uno dei complementi che può essere considerato davvero fondamentale per assicurare questo bilanciamento, sia in casa che in ufficio, è certamente il divano.

È per questa ragione che questo complemento d’arredo risulta sempre tra i più venduti per quello che riguarda l’arredamento d’interni. In particolare, è interessante notare come negli ultimi anni stiano registrando percentuali sempre più elevate gli acquisti di divani online.

Un fenomeno reso possibile dal fatto che le migliori realtà del settore hanno messo a disposizione la propria offerta anche in rete, affiancando la vendita sul web a quella tradizionale dei propri punti vendita fisici.

A tal proposito, un punto di riferimento è costituito senza dubbio Vamadivani.it: infatti, questo sito con i migliori divani online si contraddistingue non soltanto per l’ampia offerta, ottenuta seguendo sempre le lavorazioni artigianali della tradizione, ma anche per la possibilità di richiedere soluzioni su misura, con cui soddisfare anche necessità più specifiche.





Quale divano scegliere per la propria casa

Per quello che riguarda l’ambiente domestico, il divano deve rispecchiare precise esigenze di comodità e stile così diventare il protagonista indiscusso della zona living.

Per gli amanti dello stile classico, gli interior designer suggeriscono al giorno d’oggi proposte che spaziano dai modelli in tessuto, imbottiti con piume d’oca, alle proposte in pelle accompagnate da una struttura in legno, in grado di assicurare un fascino senza tempo a qualsiasi ambiente.

Spazio, naturalmente, anche allo stile contemporaneo, che al momento è molto richiesto soprattutto per quello che riguarda i divani angolari, in grado di creare un’area di relax ampia e luminosa, optando per rivestimenti dai colori pastello o nel tradizionale bianco.

Sempre più richiesti, inoltre, risultano anche i divani letto, soluzioni salva-spazio caratterizzate da grande praticità, che consento di trasformare qualsiasi soggiorno in un’accogliente zona notte in caso di necessità.

Molto apprezzate, a questo proposito, sono le proposte più innovative presenti sul mercato, come per esempio quelle che consentono di sfruttare letti a castello oppure penisole che svolgono anche la funzione di contenitore in cui poter destinare coperte e cuscini.





Come arredare un ufficio con divani di pregio

Un ufficio, proprio come qualsiasi altro ambienteprofessionale, esige uno stile ricercato, in grado di fare fin da subito una buona impressione, quindi anche la scelta del divano deve essere condotta tenendo conto di questa fondamentale necessità.

In questi casi, un’opzione vincente è rappresentata dal divano Chesterfield, che con la sua lavorazione capitonné e i grandi bottoni, i braccioli a corna d’ariete e le rifiniture di vario tipo rappresenta un vero e proprio classico dei complementi d’arredo eleganti e sempre di tendenza.

Gli amanti dello stile moderno, invece, possono optare per divani dallo stile minimal, caratterizzati da linee più spigolose e da schienali dall’altezza variabile, per accompagnare la seduta in modo comodo e al tempo stesso originale.

Per quello che riguarda il rivestimento, per l’ufficio risultano particolarmente apprezzate le soluzioni in pelle lucida. Grande attenzione dovrà essere riservata anche alle dimensioni del divano: al giorno d’oggi, gli interior designer puntano ad arricchire le sale d’attesa con una serie di biposto e, talvolta, anche poltrone singole, per giocare con gli spazi e dare sempre l’impressione di un ambiente amplio e favorire il più possibile la luce.

A prescindere dalle preferenze personali e dalle necessità legate allo spazio e allo stile dell’ambiente, in ogni caso, un divano di design di qualità è senza dubbio un biglietto da visita che colpisce piacevolmente qualsiasi professionista.

