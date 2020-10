La nuova ordinanza a Tempio Pausania.

Nuova ordinanza adottata dal comune di Tempio che impone, sull’intero territorio comunale, l’obbligo di indossare le mascherine per tutta la giornata in tutti gli ambienti chiusi o aperti. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità.

Nuove regole anche per i cimiteri, dove in occasione dei funerali e le attività di tumulazione, viene limitata la partecipazione ai soli familiari e comunque per un numero non superiore alle venti unità.

Inoltre l’ordinanza prevede che gli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché gli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, in prossimità delle scuole di qualsiasi ordine e grado, chiese, cimiteriecc.), siano oggetto di controlli mirati da parte delle forze di polizia al fine di scongiurare assembramenti, oltre che di verifiche sull’uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine).

Per quanto riguarda e riunioni private di natura conviviale l’ordinanza stabilisce che dovranno essere limitate alla ristretta cerchia dei congiunti. Tutte le manifestazioni di propaganda per la campagna elettorale, si dovranno svolgere nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, tenendo conto dell’attuale contesto ordinamentale volto al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le eventuali riunioni e incontri dovranno tenersi in locali idonei, nel rispetto del numero dei partecipanti contingentati in rapporto alla capienza dei locali stessi, in quelle all’aperto dovrà essere garantito l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale.

I gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e dei circoli privati devono far osservare scrupolosamente, alla loro clientela l’obbligo dell’uso della mascherina e dei dispositivi di sicurezza, salvo, naturalmente, il tempo in cui è necessario effettuare la consumazione. L’obbligo si estende per il proprio personale durante l’intero turno lavorativo. Anche i titolari di tutte le attività commerciali devono far rispettare osservare scrupolosamente, alla loro clientela e al proprio personale l’obbligo dell’uso della mascherina e dei dispositivi di sicurezza.

