Tempio si prepara al Natale, il programma e gli eventi

Tradizione e novità per il Natale a Tempio.

Si accende il Natale a Tempio tra mercatini, eventi, musica, la grande lirica, la danza e le installazioni di Colorart.

In programma eventi per grandi e piccini dal 6 Dicembre al 6 Gennaio 2019. Diverse le novità del ricco calendario. Arrivano in città i magici e suggestivi mercatini di Natale. Con l’arrivo delle festività, uno dei riti più belli da celebrare è la tradizionale passeggiata tra le vie del centro storico. Quest’anno agli allestimenti dell’Associazione Colorart che ha portato la nostra città ad avere gli addobbi più originali di tutta la Sardegna e alle tradizionali luminarie si aggiungono i mercatini natalizi.

Tra i vicoli di Via Vittorio Veneto, Via Piave e Via Santa Croce dal 7 di Dicembre per tutti i Weekend, e dal 21 al 24 Dicembre in giornate consecutive saranno tantissime le idee regalo originali e fatte a mano da scoprire, frutto della sapienza di artisti, hobbisti e artigiani esperti.

Un programma che nasce dalla sinergia e dalla collaborazione con le numerose associazioni presenti in città che quest’anno hanno lavorato insieme per un programma importante. Il primo evento è in calendario per oggi. Al Carmine arriva la Grande Lirica con le arie d’opera più celebri di Puccini, Mascagni, Bizet e altri ancora interpretate da grandi artisti, a suggellare la volontà della città di accogliere ed essere con il piccolo gioiello del Carmine palcoscenico naturale per la lirica e per eventi che siano in grado di sviluppare turismo culturale.

Quindi tanta musica e tanta danza nelle sue diverse forme ed espressioni. Dalla lirica al Gospel, dal tradizionale al moderno passando per il jazz. Ma anche cinema e arti visive. Tornerà anche il concorso di vetrine organizzato dall’Associazione Proloco e rivolto ai titolari di esercizi commerciali che potranno così rendere ancora più magica l’atmofera di Natale. Non mancherà anche quest’anno il borgo di Natale allestito dalla classe che sarà un pò la ciliegina sulla torta con la tradizionale casetta ma anche i profumi e i sapori tipici della tradizione.

“Siamo contenti di questo programma concordato e concertato con le associazioni che hanno voluto per la città un calendario con eventi culturali importanti che possano soddisfare i gusti e le esigenze di tutti, grandi e piccini, e anche dei turisti” sottolinea il vice sindaco Gianni Addis e il delegato al Turismo Anna Paola Aisoni.

Nota. Il concerto Ispiriendi (Roberto Diana e Marco Muntoni) si svolgerà il 03/01 alla stessa ora e luogo, anziché il 28/12 come riportato nella locandina. Ugualmente la manifestazione “Allegria, Arriva il Natale” si terrà domenica 8 dicembre alle ore 16.00 allo Spazio Faber e non il giorno 7 dicembre alle 19.00.



