L’estate di Isola Rossa si annuncia ricca di appuntamenti imperdibili grazie al calendario di “Estate in Costa Rossa 2026”, una rassegna pensata per animare le serate della rinomata località turistica con eventi dedicati a tutte le età, tra musica dal vivo, spettacoli, tradizioni e intrattenimento.

Ad aprire il programma sarà, domenica 28 giugno alle ore 22 in Piazza Belvedere, il concerto dei 90’s Hits Live Music Band, uno spettacolo coinvolgente che farà rivivere le atmosfere e i grandi successi degli anni Novanta attraverso un repertorio tutto da cantare e ballare.

Il 3 luglio spazio al divertimento per tutta la famiglia con il Family Day, un’area dedicata al circo contemporaneo e all’intrattenimento per bambini e adulti. Il 13 luglio Piazza Belvedere ospiterà invece “Gasparato Show”, uno spettacolo itinerante che unirà giocoleria, equilibrismo, clownerie e improvvisazione teatrale, regalando momenti di allegria e stupore.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca “Lunoptical Fire Show”, in programma il 15 luglio: uno spettacolo suggestivo in cui giochi di luce, danza e spettacolari effetti con il fuoco si fonderanno in una performance capace di incantare il pubblico.

Il 16 luglio la comunità si ritroverà per la Festa del Pescatore in onore della Madonna del Carmelo, una ricorrenza che unisce fede e tradizione in uno dei luoghi simbolo della vita marinara di Isola Rossa.

La musica tornerà protagonista il 17 luglio, quando Piazza Belvedere ospiterà una serata dedicata ai più grandi successi degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila con gli Angoli Opposti Live Music Band, pronti a far cantare il pubblico con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale.

Il 18 luglio l’atmosfera si scalderà con “Costa Rossa Latina”, una serata all’insegna dei ritmi caraibici tra salsa, bachata, merengue e musica latina, mentre il 21 luglio sarà la volta di “80 Voglia di Costa Rossa”, un grande tuffo negli anni Ottanta con musica dal vivo e dj set.

A chiudere il mese, sabato 31 luglio, sarà il coloratissimo Carnevale Estivo, un appuntamento ormai molto atteso che porterà in paese allegria, musica e voglia di stare insieme, trasformando Isola Rossa in una grande festa sotto le stelle.

Una stagione estiva che conferma Isola Rossa come una delle mete più vivaci e amate del nord Sardegna, dove il fascino del mare si unisce a un ricco programma di eventi capace di coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di autentica festa. A supporto di questo ricco programma c’è il lavoro della Pro Loco dell’Isola Rossa e del presidente Salvatore Fiori, che con dedizione e costanza porta avanti la promozione del territorio, valorizzandone tradizioni, identità culturale e spirito di accoglienza.

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