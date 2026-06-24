Incidente al porto di Santa Teresa Gallura, ferito un camionista

L’incidente al porto di Santa Teresa Gallura.

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel porto di Santa Teresa Gallura, durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto verso la Corsica. Intorno alle 15:30, un uomo di 52 anni, impegnato nelle attività di rifornimento carburante dell’imbarcazione, è rimasto ferito a seguito di un’improvvisa anomalia durante la fase conclusiva del trasferimento del combustibile. Il conducente di un’autocisterna adibita al rifornimento, stava completando le operazioni quando, al momento del distacco della pompa, si sarebbe verificato un violento ritorno di carburante e gas in pressione. La reazione ha provocato lo scatto della manichetta metallica utilizzata per il rifornimento, che lo ha colpito al volto.

L’impatto ha causato un trauma cranico con commozione cerebrale, oltre a diverse ferite ed escoriazioni. Le condizioni dell’uomo hanno richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e la Polizia locale di Santa Teresa Gallura, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti. Il ferito è stato assistito dai soccorritori della Protezione Civile Lungoni e successivamente trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per ulteriori controlli e cure. Presente anche il personale dello Spresal, intervenuto per gli accertamenti legati alla sicurezza sul lavoro e per verificare la dinamica dell’incidente.

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