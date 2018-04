Il corpo ritrovato questa mattina in fondo alla scarpata.

Forse un tragico incidente. Forse un malore. Il corpo senza vita di Lorenzo Porcheddu, 64 anni, residente ad Arzachena, è stato trovato, questa mattina, in una scarpata alla periferia del comune dove viveva. Non si avevano sue notizie da ieri sera. Durante le ricerche dell’uomo, originario di Macomer, ma che stava nel paese da parecchi anni, i carabinieri hanno notato il cadavere giù nella scarpata, tra la vegetazione, vicino a via Gallura.

La zona si trova anche a poca distanza da dove abitava l’uomo. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere scivolato in quel punto, dove le protezioni sono quasi nulle, e finito per terra dopo un volo di diversi metri. Difficile ricostruire la dinamica per il momento. Spetterà, probabilmente, al medico legale, che eseguirà l’autopsia nei prossimi giorni. All’esterno il corpo riportava, però, evidenti ferite, che potrebbe aver riportato nella caduta.

