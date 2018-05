Si sta preparando il programma degli eventi per l’estate.

La storica associazione consortile delle Imprese della Riviera di Cannigione che unisce fra soci e sostenitori una ottantina di aziende operanti nella nota frazione turistica di Arzachena, ha rinnovato il consiglio direttivo ed eletto il presidente nel corso della assemblea plenaria dei soci che si è svolta l’11 aprile 2018.

Il consiglio virettivo, che guiderà il sodalizio per i prossimi 3 anni, con votazione unanime ha riconfermato alla presidenza Maria Giovanna Olianas, riconoscendo così l’impegno ed i grandi risultati ottenuti in questi anni di lavoro, in particolare con l’organizzazione delle notti bianche di Cannigione che si sono oramai affermate come un classico irrinunciabile fra le manifestazioni serali che animano l’estate Gallurese.

Il presidente ed il direttivo si sono messi immediatamente al lavoro e nel corso della stessa riunione è anche stata confermata l’apertura dell’ufficio di informazioni turistiche di via Nazionale per la stagione 2018; inoltre, si è iniziato a lavorare alla bozza di programma delle manifestazioni ed eventi per l’estate che dovrà poi essere condivisa con l’ amministrazione comunale, il cui appoggio è sempre prezioso e necessario per la realizzazione ed il successo di queste importanti iniziative di promozione turistica del territorio.

E ‘emersa inoltre la necessità di un ulteriore supporto all’impegno volontaristico del Presidente e dei membri operativi del direttivo per poter accompagnare la costante crescita dell’importanza e dimensionale delle manifestazioni, supporto che si cercherà anche in nuove adesioni, nella speranza che si possa riproporre il programma di Notti Bianche anche per quest’anno, magari ampliate nei temi e contenuti.

Il consiglio direttivo è composto da: Antonio Filigheddu (vice presidente), Gianni Marras (vice presidente), Agostino di Turco (tesoriere), Claudio Presciutti e Marco Biraghi (relazioni esterne e comunicazione), Claudio Denzi, Daniela Meli, Sonia Ragnedda, Gianni Corrias, Alberto Tresolin (consiglieri)

