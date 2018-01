Al via il lavori di bitumatura.

Strade da mettere a posto, per Budoni e frazioni sono in partenza i lavori. Attraverso un mutuo di 300mila euro, il Comune ha disposto il piano degli interventi. I lavori di bitumatura che partiranno per primi saranno quelli della strada che da Budoni porta all’abitato di Ottiolu (strada di circonvallazione).

Si proseguierà poi nel borgo di Tanaunella, nel tratto che va da via Agamennone a via Su Puntu, con la strada che va dal borgo di Limpiddu a quello di San Lorenzo e sulla strada comunale che dal Borgo di Maiorca conduce al Borgo di Nuditta. A quest’elenco si aggiungeranno poi altri interventi di manutenzione e messa in sicurezza su altre strade già asfaltate.

“Le varie calamità naturali hanno messo a dura prova la viabilità del nostro territorio – ha spiegato il vicesindaco Antonio Addis –. Era indispensabile perciò accendere un mutuo per porre in essere tutti gli interventi più urgenti di asfaltatura e messa in sicurezza delle strade”.