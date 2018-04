Il delitto al centro di Budoni.

Simone Delussu era entrato in quel negozio, di via Lussu a Budoni, per mettere a segno una rapina e poi ha scatenato la sua rabbia contro la commerciante cinese Lu Xian Cha, di 37 anni. Fu uccisa con diverse coltellate il 10 aprile del 2017. Oggi Simone Delussu è stato condannato a 20 anni di reclusione. Il 20enne residente a Camerino, nelle Marche e originario di Irgoli, è accusato dell’omicidio della commerciante cinese.

La sentenza è stata emessa questa mattina dal Gup del tribunale di Nuoro Claudio Cozzella al termine del processo con rito abbreviato. Il pm Ivano Satta aveva chiesto l’ergastolo. Ad inchiodarlo erano state le testimonianze raccolte dai carabinieri ma soprattutto la presenza del suo Dna sul luogo del delitto. I difensori dell’imputato a quel punto avevano chiesto il processo con l’abbreviato che prevede uno sconto di pena, in questo caso 30 anni rispetto alla richiesta di ergastolo.

L’imputato è stato condannato a 20 anni di reclusione. Presente, nell’aula del tribunale, il marito della donna uccisa, che vive a Posada con i due bimbi della coppia, di 5 e 11 anni. Il marito e il resto dei parenti sono apparsi visibilmente sconvolti per la pena inflitta a Simone Delusso.

