Incidente mortale sulla Olbia-Nuoro, al via il processo

Ieri la prima udienza.

Si è svolta ieri la prima udienza del processo per la morte di Pietro Rossino, un agricoltore di 83 anni di Loiri, rimasto ucciso nell’aprile del 2010 mentre alla guida della sua Ape si stava immettendo sulla quattro corsie Olbia-Nuoro, all’altezza del bivio di Vaccileddi.

L’imputato P.P., deve rispondere dell’accusa di omicidio colposo. Il giudice dell’udienza preliminare aveva emesso sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non costituisce reato”. Ma Procura generale e parte civile avevano presentato ricorso in Cassazione, la quale ha annullato la sentenza del gup e rimesso gli atti al giudice monocratico perché venisse celebrato il processo.

Ieri la prima udienza, come detto. Il giudice ha disposto una perizia per l’analisi tecnica dell’incidente. In particolare, si dovrà accertare la velocità del furgone guidato dall’imputato. Il mezzo di Rossino era stato colpito dal furgone mentre l’anziano agricoltore si stava immettendo sulla quattro corsie.