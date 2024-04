Ad Arzachena cambi in corsa nella Giunta Ragnedda

Cristina Usai è consigliera regionale e comunale, ma ad Arzachena non è più la vicesindaco di Roberto Ragnedda. La sua elezione nella massima assemblea sarda con Fratelli d’Italia l’ha convinta a lasciare i gradi di vicecapitano ad Arzachena. Cristina Usai ha deciso di restare nel parlamentino della sua città, non c’è incompatibilità, ma in un’altra veste. Lascia la Giunta Ragnedda, ma non il Consiglio comunale di Arzachena. Per questo il sindaco le ha affidato comunque le deleghe a Bilancio e Politiche europee. Fa il percorso inverso Stefania Fresu, che guadagna i gradi di assessora: Ragnedda le ha affidato Turismo e Attività produttive. Il nuovo vicesindaco è Alessandro Malu, assessore a Urbanistica e Demanio.

Completano la Giunta Massimo Azzena (Lavori pubblici), Alessandro Careddu (Servizi sociali e portualità) e Claudia Giagoni (Turismo e Commercio). Oltre Usai ci sono altri sei consiglieri comunali che hanno le deleghe del sindaco.

Michele Occhioni : Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Ambiente

: Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Ambiente Nicoletta Orecchioni : Sport e Spettacolo

: Sport e Spettacolo Salvatore Mendula : Polizia locale

: Polizia locale Giovanni Carta : Politiche giovanili

: Politiche giovanili Valentina Geromino : Attività culturali

: Attività culturali Daniela Desogus: Politiche del lavoro

