L’assessore al Bilancio Alessandro Fiorentino spiega i conti di Olbia

L’assessore al Bilancio del Comune di Olbia, Alessandro Fiorentino, spiega i conti dopo l’approvazione in Aula del Rendiconto. “Approvato in consiglio comunale il rendiconto di gestione del 2023 – spiega -. Un documento fondamentale dal quale si evince ciò che è stato fatto durante il 2023. Il parere dei revisori contabili è stato favorevole. Come assessore al Bilancio do alcuni numeri tra i quali i più consistenti sono nel settore personale e finanze con un totale di oltre 20 milioni. Sport cultura turismo e istruzione 9 milioni, servizio alla persona oltre i 21 milioni e il settore tecnico con quasi 45 milioni. A dimostrazione del grande lavoro svolto da tutta la Giunta”.

“Il risultato amministrativo è di 95 milioni che, sottratta la parte accantonata di più di 47 milioni e la parte vincolata di quasi 30 milioni, abbiamo la parte disponibile di circa 17,5 milioni. Con questa disponibilità l’amministrazione indirizzerà tali somme come da promesse elettorali per rendere la città più fruibile e Smart. Sicura e bella, in modo da renderla più attrattiva e quindi per ricevere flussi economici importanti.

È’ stata anche approvata la variazione 4 che vede tra le altre somme destinate al supporto ad alunni con disabilità e progetti per l’inclusione sociale per oltre 500 mila euro“.

