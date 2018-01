Tanti gli interventi causati da alberi sradicati.

Nel pomeriggio il fortissimo vento che da stamattina sta soffiando su tutta la Gallura è diminuito leggermente di intensità. Si è passati dalle raffiche a 100 chilometri orari di stamattina a quelle comunque altrettanto forti a 60 chilometri orari del tardo pomeriggio.

Tanti i danni registrati ad Olbia, così come tante sono state le telefonate ai Vigili del Fuoco. Nel parcheggio della stazione, come si vede nelle foto scattate da Pietro Carassale, un grosso albero è stato completamente sradicato. E’ andando a finire su una Chrysler Pt Cruiser che sostava a fianco, nel parcheggio riservato alle donne in stato interessante.

Anche in via Lettonia alcuni rami di un eucaliptus si sono spezzati, andando a finire sulla strada. Solo per pura fortuna in quel momento non stava transitando nessuno. Questo dovrebbe ricordare quanto pericolosi siano gli eucaliptus in caso di forte vento e quanto importante sia tenerli sotto controllo.

Disagi si sono registrati anche nei collegamenti marittimi, che hanno subìto ritardi. Ieri sera è stata interrotta la linea Santa Teresa – Bonifacio, e la nave proveniente da Civitavecchia è arrivata più tardi del previsto.