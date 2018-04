Il progetto di ampliamento dell’Auchan di Olbia.

Come già accaduto in altre parti d’Italia, l’Auchan di Olbia pensa ad ingrandirsi. Un progetto a cui la società Gallerie Commerciali, proprietaria del complesso di zona aeroporto, sta lavorando da un paio di anni. E che ora sembra diventare ancora più necessario, vista l’imminente apertura del nuovo Polo di via degli Astronauti.

Dopo il primo ampliamento, con l’elevazione del mezzo piano, dove si trova Unieuro, per capirci, e la costruzione all’esterno dell’Old Wild West, l’Auchan pensa di ricavare sul retro un nuovo spazio commerciale. Di marchi con cui riempire i futuri negozi c’è la coda. Viste le ottime performance del centro commerciale.

Ma la selezione, come avviene in questi casi, potrebbe essere accurata. Prediligendo alcuni top brand già presenti nei centri del gruppo. Nei piani della proprietà dell’immobile, c’è anche quello di rividere l’area del food court, ovvero lo spazio dedicato alla ristorazione. Con l’idea di creare una vera hall accogliente e tematica.

(Visited 373 times, 373 visits today)