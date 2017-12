Il docente dovrà occuparsi dei corsi di chitarra classica e propedeutica musicale per l’infanzia.

Il Comune di Olbia cerca un insegnante di chitarra classica e propedeutica musicale per la Scuola civica di musica. Ci sarà tempo fino all’11 gennaio, infatti, per partecipare alla selezione pubblica che ha lo scopo di stilare una graduatoria per il conferimento di tale incarico.

Il nuovo docente verrà assunto con un contratto di collaborazione che, presumibilmente, andrà dal 20 gennaio 2018 al primo giugno dello stesso anno. Le ore settimanali di insegnamento saranno quattro per la chitarra classica e tre per la propedeutica musicale per l’infanzia. Se sussisteranno le risorse necessarie e un numero adeguato di iscritti al corso, l’incarico potrebbe essere rinnovato per un ulteriore anno formativo.