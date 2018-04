Le indagini sulle concessioni rilasciate dal Comune dal 2013.

Le concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Santa Teresa dal 2013 in poi sotto la lente della Guardia di finanza. I militari di Palau hanno sequestrato, nei giorni scorsi, alcuni documenti riguardanti le autorizzazioni concesse sulle spiagge del territorio, sia le nuove che quelle prolungate.

Secondo quanto si apprende, i controlli della Guardia di finanza sarebbero partiti da una segnalazione fatta arrivare in Procura. Al momento, non risulterebbe nessuno indagato e si trattarebbe di normali controlli per verificare la consistenza della segnalazione.

