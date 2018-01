A renderlo noto don Francesco Tamponi, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi Tempio-Ampurias.

Restaurare la chiesa dello Spirito Santo di Tempio costerà 100mile euro, e la cifra necessaria ai lavori proverrà interamente dai fondi dell’otto per mille della Chiesa cattolica. A rivelarlo don Francesco Tamponi, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi Tempio-Ampurias.

L’edificio, che risale alla prima metà del XVIII secolo, dal 1990, ovvero dai lavori mai finiti per il nuovo tracciato della statale 127 Tempio – Sassari, si trova in condizioni piuttosto degradate. Anche a causa di successivi interventi di restauro condotti non proprio secondo le regole. Grazie agli interventi in progetto, la chiesa, che ricade sotto la giurisdizione della Parrocchia di San Giuseppe, verrà quindi restituita al culto dalla Diocesi.