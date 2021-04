Il contributo per il Comune di Aglientu.

Il Comune di Aglientu ha ricevuto un contributo regionale di 45mila euro per realizzare i “cantieri verdi”, ovvero per la valorizzazione del patrimonio boschivo del territorio, che ha come fine anche l’incremento dell’occupazione nel settore.

L’amministrazione comunale realizzerà così la manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali dell’agro comunale e alcuni sentieri naturalistici lungo il litorale del comune.

Il fine del contributo è finalizzato al contrasto dell’emergenza sociale e alla povertà, con l’occupazione dei soggetti economicamente svantaggiati come le famiglie monoreddito, cassintegrati e lavoratori in mobilità.





