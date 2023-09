Il concorso fotografico ad Alà dei Sardi.

L’associazione turistica Pro Loco di Alà dei Sardi organizza un concorso fotografico a tema, dedicato alla prossima festa di Santu Frantziscu, che si svolgerà in paese il 4 e 5 ottobre prossimi. Possono partecipare tutti i cittadini alaesi (e i figli di alaesi residenti altrove) che al 30 settembre 2023 avranno compiuto dieci anni.

Si tratta di scattare una fotografia a scelta durante la festa di San Francesco, le sue varie fasi, comprese quelle preparatorie, e poi presentarla all’Ufficio protocollo del Comune di Alà dei Sardi, entro le ore 14 del 31 ottobre 2023.

Le foto possono essere consegnate o su supporto telematico (cd, dv, pen drive) o stampate a spese della Pro Loco presso il fotografo del paese, Piero Mureddu, e poi presentate in busta chiusa.

Una giuria di esperti deciderà poi le tre foto più belle che si divideranno il montepremi di 650,00 euro messo a disposizione dall’associazione. Le immagini oggetto del concorso verranno in seguito utilizzate per mostre, e processi di valorizzazione a finalità turistiche del nostro bel paesino! Nel bando in allegato tutti i dettagli dell’iniziativa.

