L’Olbia Calcio torna col bottino pieno da Pesaro ed è prima in classifica.

Dopo la prima, buona anche la seconda, l’Olbia batte la Vis Pesaro in trasferta a Recanati per 0 ad 1 ed è prima in classifica a punteggio pieno nel girone B di Serie C. In solitaria, in attesa delle altre gare che si svolgeranno oggi.

Primo tempo.

Le due squadre si studiano per la prima mezz’ora di gioco. La Vis Pesaro cerca di attaccare sfruttando le rimesse laterali, ma è l’Olbia ad andare vicinissima al gol col tiro da lontano di Ragatzu, che impegna in una parata in due tempi Neri con Dessena vicinissimo al tap-in. Due minuti dopo la Vis Pesaro si vede in avanti, ma il tiro di Mamona è telefonato. Blocca senza problemi Rinaldi. Lo Stesso Mamona 10 minuti dopo va via sulla destra e mette al centro, libera in affanno la difesa dell’Olbia con Dessena. Non ci sono altri sussulti, le due squadre tornano negli spogliatoi con le reti inviolate.

Secondo tempo.

Parte forte la Vis Pesaro, con Karlsson su assist di tacco di Pucciarelli, ma il suo tiro da posizione pericolosa è da dimenticare. Ancora i biancorossi in avanti col tiro da lontano di Di Paola. L’impressione è che l’Olbia abbia preso le misure agli attaccanti di casa. E infatti è l’Olbia ad andare ancora vicinissima alla rete con Cavuoti, che riceve un lungo cross dalla trequarti di destra e sul secondo palo impegna in una difficilissima parata Neri. Al 78′ l’Olbia passa: Ragatzu da calcio d’angolo, Bellodi sul palo lontano incrocia di testa e porta in vantaggio i bianchi, che controllano i padroni di casa fino alla fine, portando a casa i tre punti.

L’Olbia è prima in classifica.

L’Olbia è attualmente prima in classifica a punteggio pieno, l’unica del girone B di Serie C, in attesa delle altre partite che si svolgeranno nel fine settimana. Dopo la vittoria contro il Cesena i bianchi confermano le buone impressioni degli osservatori e si confermano già in forma campionato.

Vis Pesaro Olbia, le formazioni iniziali.

Vis Pesaro (3-4-1-2): Neri; Mattioli, Tonucci, Rossoni; Mamona, Loru, Valdifiori, Zoia; Di Paola; Pucciarelli, Sylla.

A disposizione: Afonso Peixoto, Ceccacci M., Cusumano F., Da Pozzo L., de Vries J., Foresta A., Gulli M., Iervolino A., Karlsson O., Mariani M. (Portiere), Nina C., Pierluigi, Polverino E. (Portiere), Rossetti M. Allenatore: Simone Banchieri.

Olbia (4-3-3): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Mordini; Dessena, Zanchetta, Biancu; Contini, Scapin, Ragatzu

A disposizione: Caggiu M., Cavuoti N., Corti A., Fabbri F., Incerti D. F., La Rosa L., Nanni N., Palomba L., van der Want M. (Portiere), Zallu F. Allenatore: Leandro Greco.

