Si difende da un furto e il presunto ladro tenta di ucciderlo, choc a Arzachena

Un uomo arrestato per tentato omicidio ad Arzachena.

Lo avrebbe sorpreso nell’auto a rubare e lui ha reagito cercando di accoltellarlo. È questa la ricostruzione della Procura di Tempio Pausania su un presunto tentato omicidio avvenuto nei giorni scorsi ad Arzachena. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, un operaio di 50 anni è stato aggredito da un presunto ladro, dopo l’inseguimento del giovane.

L’uomo aveva scoperto il presunto ladro dentro la sua auto, mentre cercava di rubare alcuni oggetti. Dopo una breve fuga, l’operaio è riuscito a prenderlo e lui ha reagito colpendolo con diverse coltellate. La scena è avvenuta in pieno centro, di fronte a diversi testimoni. Ora l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri di Arzachena, con accuse pesantissime.

Il 50enne è stato colpito all’addome, riportando ferite e traumi, ma fortunatamente non gravi da pregiudicare la sua vita. Il responsabile del tentato omicidio si trova attualmente in custodia cautelare in carcere.

