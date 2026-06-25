Parcheggi Badesi, sconti estate per residenti e turisti

Gli sconti per i parcheggi a Badesi.

Fino al prossimo 30 settembre restano attivi i servizi amministrativi del Comune di Badesi preposti al rilascio dei permessi agevolati per i parcheggi a pagamento dislocati lungo il litorale. Il provvedimento interessa specificamente i comprensori balneari di Li Junchi, Li Mindi, Poltu Biancu, Baia delle Mimose-Foce del Coghinas e Pirottu Li Frati, garantendo tariffe ridotte per l’intera durata della stagione estiva.

L’amministrazione comunale ha chiarito che l’accesso ai pass è regolato da precisi requisiti legati allo status dei richiedenti. Possono beneficiare delle condizioni di favore i cittadini residenti, le persone domiciliate nel territorio, i possessori di seconde case, i lavoratori emigrati che fanno ritorno per il periodo festivo, nonché gli esercenti con attività commerciali nelle zone costiere e il rispettivo personale dipendente.

L’erogazione dei documenti avviene esclusivamente durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 10:30. Per il completamento della procedura l’ente locale richiede l’esibizione del libretto di circolazione del mezzo, di un documento d’identità valido e della quietanza che attesti l’avvenuto versamento tramite il circuito PagoPa, fermo restando l’obbligo di presentare una formale delega qualora l’autoveicolo risulti registrato a nome di un soggetto terzo. Da parte degli uffici giunge infine la raccomandazione di accertarsi della completezza della documentazione prima di presentarsi agli sportelli, così da evitare rallentamenti e ottimizzare i tempi di gestione delle singole pratiche.

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