Arzachena accende il suo Albero di Natale per la festa dell’Immacolata

L’accensione dell’albero di Natale ad Arzachena.

Anche Arzachena come da tradizione ha acceso il suo albero di Natale per la festa dell’Immacolata. A causa delle restrizioni quest’anno nessuna cerimonia, ma niente deve spegnere la speranza di un futuro migliore, fanno sapere dal Comune.

“Da piazza Risorgimento, ci auguriamo che le luci e la musica degli zampognari arrivino virtualmente nelle case di tutta Arzachena per augurarvi ogni bene anche durante queste feste così diverse”, commenta assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo Valentina Geromino .

Anche quest’anno, il Comune sposa un progetto ecosostenibile, ospitando per tutto il mese un abete vivo in vaso che tornerà in Piemonte al termine delle feste dove sarà curato in un luogo adatto alla sua sopravvivenza.

