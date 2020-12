Due valigie abbandonate in piazza a Olbia.

Da un paio giorni in piazza Matteotti a Olbia sono comparse due valigie, apparentemente senza proprietario.

Anche se sembra che siano state spostate, aperte e poi richiuse per vedere cosa vi era al loro interno pare che nessuno le abbia reclamate. Al momento non è chiaro se provengano da un possibile furto o qualcuno le abbia “dimenticate” in piazza.

