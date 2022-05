Due foodblogger parmigiani al Baia Blu.

Da venerdì 13 fino a domenica 15 maggio, il Ristorante Baia Blu, storico locale a Baja Sardinia nato negli anni ’80 a seguito del colpo di fulmine per l’Isola della Sardegna da parte di Stefania Ranaldi e Roberto Cantoni, coppia di origine parmigiana in vacanza in Costa Smeralda, genitori della attuale Manager e proprietaria Micol Cantoni, parmigiana di nascita e sarda d’adozione, organizza il Progetto “Da Parma a Baja: Mangia, Cammina, Ama” coinvolgendo dalla città di Parma i Food Blogger di ParmaVibes Martina Tambassi e Alessio Anelli e sul territorio sardo le Cantine Surrau e la Guida Ambientale Escursionistica Erica Costa.

Il desiderio era creare un racconto per ripercorrere la storia della nascita del Ristorante, pertanto si sono coinvolti i Food Blogger parmigiani, che partendo dalla loro città di origine andranno alla scoperta di Baja Sardinia, assaporando i piatti tipici della tradizione mediterranea, esplorando le sue suggestive spiagge e percorrendo i suoi sentieri di trekking, perdendosi tra i colori, i sapori e i profumi unici del territorio.

Nel pomeriggio di venerdì, Martina Tabassi e Alessio Anelli, partendo dalla città di Parma, decolleranno dall’Aeroporto di Linate per atterrare nella colorata terra della Sardegna. Accolti da Micol Cantoni trascorreranno il loro soggiorno presso la località di Baja Sardinia, coccolati quotidianamente dalle proposte culinarie realizzate dallo Chef del Ristorante Baia Blu Giuseppe Botta.

Nella giornata di sabato trascorreranno la mattina esplorando le suggestive spiagge di Baja Sardinia, quali Spiaggia Tre Monti, Cala Battistoni e Porto Sole per poi raggiungere le Cantine Surrau, eccellenza enologica del territorio e progetto architettonico visionario, dove degusteranno i vini prodotti, andando alla scoperta della storia delle Cantine. Al tramonto saranno accompagnati dal racconto della Guida Ambientale Escursionistica Erica Costa, esplorando la Baja fino alle Batterie Battistoni, brindando e degustando i prodotti tipici galluresi avvolti dalla bellezza del panorama caratterizzato dalle coste frastagliate di granito rosato, dalle spiagge bianche lambite dall’acqua turchese e dall’orizzonte blu dove il mare incontra il cielo.

Nella giornata di domenica durante la mattina ammireranno l’arcipelago della Maddalena e l’Isola di Caprera dal pittoresco Monte Paolino, per poi brindare alla Sardegna durante il pranzo di arrivederci presso il Ristorante Baia Blu prima di rientrare nella città di Parma.

La volontà di Micol Cantoni è progettare collaborazioni crossmediali tra professionisti locali per creare un valore aggiunto sul territorio.