Grande lavoro dei barracelli ad Arzachena nella settimana di Ferragosto

Controlli a tappeto dei barracelli di Arzachena durante la settimana di Ferragosto. Gli uomini della Compagnia barracellare, coordinati dal capitano Albertino Mele, sono intervenuti in località Lu Postu, per un camperista abusivo. Multato perché da alcuni giorni era in sosta nell’area accanto alla spiaggia. Sempre a Lu Postu, c’era un accumulo di rifiuti e ingombranti abbandonati, tra i quali c’era un vecchio gommone. Le foto e la denuncia sono passate agli ispettori ambientali e al Comando di Polizia municipale del Comune per risalire ai responsabili.

La Compagnia barracellare di Arzachena è formata da 27 persone che, con turni di 4-6 persone al giorno, si impegnano per la tutela dell’ambiente con due auto di servizio. Altri interventi sono stati necessari nelle spiagge di Tanca Manna, Barca Bruciata e La Conia per segnalazioni su bagnanti intenti a fumare al di fuori delle apposite aree dedicate dotate di porta cicche. Il divieto risale al 2019 e per i trasgressori prevede sanzioni dai 25 ai 500 euro. Un’altra segnalazione frequente che ha richiesto l’intervento dei barracelli è stata per la presenza di cani in spiagge non autorizzate. Sono tre i lidi pet friendly ad Arzachena: Lu Postu, La Sciumara e Poltu Liccia.