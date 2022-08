Un brutto male ha spento lo storico tassista di Olbia Enrico Meloni

Addio a Enrico Meloni.

Una persona gentile e con il sorriso sempre in bocca. Così è ricordato a Olbia e in Gallura Enrico Meloni, il tassista scomparso, a soli 62 anni, a causa di un brutto male.

L’uomo, che da anni lavorava come autista dei taxi a Olbia e in Costa Smeralda, da tempo soffriva di salute e, per questo motivo, mancava dal luogo di lavoro, dove era voluto molto bene dai suoi colleghi. “Era una persona veramente onesta e ci facevamo sempre tante risate. Una notizia davvero inaspettata anche se da tempo non stava bene ed era in cura”, ricorda uno di loro. Enrico lascia una moglie e una figlia, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.