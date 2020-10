La variazione di bilancio Comune Arzachena.

Il Comune di Arzachena stanzia fondi per l’emergenza Covid. Per fronteggiare la pandemia, il Comune ha predisposto una variazione di bilancio, che prevede anche una serie di risorse a disposizione per vari settori danneggiati dalla pandemia.

La variazione prevede lo stanziamento di 23mila euro, per un contributo straordinario al servizio di Protezione Civile per contrastare l’emergenza epidemiologica. Altre cifre messe a disposizione dal Comune sono circa 350mila come contributi alle imprese, in crisi a causa dell’emergenza covid-19. Anche le scuole di Arzachena, al centro degli investimenti, per l’acquisto di arredi scolastici conformi a contenere il rischio della pandemia da covid. Si tratta di 30mila euro di fondi stanziati.

