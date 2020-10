Sambene (sanguinaccio), nella versione dolce o salata

L’ingrediente base è il sangue di maiale; il sanguinaccio, in molti casi è da considerarsi più un dolce, secondo l’uso che se ne fa, la percentuale di ingredienti e il tipo di cottura.

Gli ingredienti.

Ingredienti:

1,2 litro di sangue di maiale freschissimo

freschissimo 250 grammi di uva passa

150 grammi di noci e mandorle , sgusciate e tritate

e , sgusciate e tritate 100 grammi di sapa (mosto cotto, aromatizzato)

(mosto cotto, aromatizzato) 220 grammi di zucchero

spezie varie ( cannella , chiodi di garofano , semi d’ anice , scorza di arancia o di limone )

, , semi d’ , scorza di o di ) olio extra vergine di oliva

extra vergine di oliva sale

budella (intestino crasso) di maiale, lavate precedentemente con acqua e limone, acqua e aceto o sale e limone

La ricetta.

In un ampio catino, versate il sangue, poi lo zucchero, l’uva passa (privata dei vinaccioli o semini), la sapa, il trito di noci e mandorle, la scorza d’arancia o di limone grattugiata, le spezie, un goccio di olio e un nonnulla di sale.

Lasciate riposare il sangue circa una notte, tanto da insaporirlo a dovere. Il giorno dopo, impastate con cura il tutto, quindi versate il composto, aiutandovi con un imbuto, nei pezzi di budella (che avete tagliato lunghi circa 20 cm e di cui avete legato un capo con lo spago), non comprimete troppo il ripieno perché non si rompa durante la bollitura, legate l’altro capo e preparatevi a cuocere i sanguinacci, in acqua bollente.

Lasciateli a bagno per circa un’ora, poi sgocciolati, serviteli freddi, a fette o caldi, arrostiti sulle braci.

Varianti

Tra gli ingredienti del sanguinaccio molte volte non appaiono né le noci né le mandorle, ma il miele, ad esempio, come pure il lardo o lo strutto, il latte o il cacao, secondo che si gradiscano più o meno dolci.

A proposito di cottura, c’è chi li gusta senza cuocerli; avendo però l’accortezza di lasciarli riposare qualche ora, perché espellano il sangue in eccedenza.

