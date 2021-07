La scalinata di Cala dei Ginepri è pericolante, intervento per risistemarla

Intervento nella spiaggia di Arzachena.

La scalinata della spiaggia di Cala dei Ginepri è pericolante. Così il Comune di Arzachena, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini e turisti, che durante l’estate hanno cominciato a popolare la località balneare, ha deciso di metterla in sicurezza.

La scalinata in legno della spiaggia risale a parecchi anni fa ed era stata posta per agevolare l’ingresso dei fruitori nell’arenile. Con il passare del tempo, però, le gradinate si sono logorate, presentando numerosi distaccamenti e parti sbricciolate. L’ente ha affidato i lavori a una ditta di Arzachena, per effettuare gli interventi in modo tempestivo, vista l’utilità della scala in estate.

(Visited 76 times, 76 visits today)