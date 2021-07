Disavventura sulla nave per Olbia.

Una vera e propria odissea quella vissuta dai passeggeri a bordo del traghetto Splendid della Grandi Navi Veloci. La partenza del mezzo, sulla rotta Genova-Olbia, ha subito 3 ore e mezza di ritardo a causa della scoperta di 6 positività tra il personale di bordo.

Questo ha imposto un blocco temporaneo della partenza, inizialmente prevista per le 18, che si è protratta fino alle 21:30. I passeggeri in auto hanno dovuto attendere diverse ore sotto il sole nel piazzale di ponte Colombo, mentre per quelli a bordo si è verificato che non vi fossero contagiati. A quel punto si è provveduto alla sanificazione degli ambienti per consentire la ripartenza.

Nonostante le proteste, le operazioni si sono concluse in poche ore e la nave è potuta partire da Genova alle 21:30 ed è arrivata questa mattina ad Olbia senza particolari criticità.

(Visited 478 times, 478 visits today)