Le Jaguar classiche e moderne in un evento a Olbia e Arzachena

Il concorso di eleganza in Gallura.

Dal 29 al 31 ottobre, le splendide località di Arzachena e Olbia ospitano l’evento dedicato agli appassionati da tutta Italia del noto marchio automobilistico Jaguar.

È un’occasione per trascorrere il fine settimana di Tutti i Santi in Sardegna. Ma anche chi risiede in zona può partecipare ai singoli appuntamenti quotidiani. L’evento è promosso dal Comune di Arzachena su proposta dell’assessore Cristina Usai per promuovere il turismo nella destinazione Arzachena anche in autunno. Per iscriversi al raduno con una Jaguar, sia classica che moderna, si può contattare il numero 3931071977 o scrivi una email a jec.sardinia@gmail.com.