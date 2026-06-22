Degrado all’accesso della Tomba dei giganti di Arzachena

Il degrado vicino la Tomba dei giganti di Arzachena.

Ad Arzachena i residenti segnalano una situazione di degrado nell’area di via San Luca, proprio in prossimità dell’accesso alla zona archeologica della Tomba dei giganti Coddhu Ecchiu. Diversi cartelli indicatori risultano divelti e abbandonati a terra, offrendo un’immagine poco decorosa ai visitatori e ai residenti che transitano nella zona.

La criticità non si limiterebbe alla segnaletica danneggiata. Un cittadino, incontrato mentre conferiva i rifiuti nel contenitore dell’indifferenziato, ha descritto un problema che si protrarrebbe da tempo. Il cassonetto, a suo dire, risulterebbe spesso pieno, tanto da costringere le persone a lasciare i sacchetti all’esterno.

Lo stesso residente avrebbe spiegato di aver cercato negli anni soluzioni e modalità per segnalare la situazione alle autorità competenti, senza ottenere riscontri concreti. La presenza di rifiuti fuori dai contenitori, ha aggiunto, favorirebbe l’intervento di animali selvatici che disperdono il contenuto nell’area circostante, con conseguenze evidenti sul decoro e sull’igiene del territorio.

La combinazione tra segnaletica danneggiata e gestione dei rifiuti ritenuta insufficiente contribuirebbe così a delineare un quadro di criticità in un punto di accesso a un sito di rilevanza archeologica, frequentato da turisti e cittadini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui