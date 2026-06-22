Chiuso il ballottaggio a Tempio tra Addis e Masu

Il ballottaggio per la scelta del sindaco di Tempio Pausania si chiude con l’affluenza al 61,81%, in calo rispetto al primo turno. Con cinque candidati in campo era stato il 68% degli elettori tempiesi a recarsi alle urne, ma la partecipazione è crollata al secondo turno. Per scegliere se continuare con Gianetto Addis o cambiare con Gianna Masu sono tornati alle urne tre elettori su cinque.

In tutte le 15 sezioni elettorali in cui è diviso il voto tempiese c’è stato il calo, ma se in alcune è stato con tenuto in altre è netto. Nella sezione 3 e nella 11, il calo è stato praticamente del 9%. Al primo turno Addis aveva preso 614 voti in più di Masu ma 3.270 preferenze erano andate agli altri tre candidati in corsa. Su 11.677 aventi diritto al voto in 7.940 erano andati alle urne due settimane fa. Per il ballottaggio invece più o meno in 800 hanno snobbato le urne

I risultati al primo turno

GIANNETTO ADDIS – 2.539 – 32,83%

2.539 – GIANNA MASU – 1.925 – 24,89%

– 1.925 – ANDREA BIANCAREDDU – 1.805 – 23,34%

FABRIZIO CARTA – 981 – 12,68%

ROMEO FREDIANI – 484 – 6,26%

elettori – 11.677

votanti – 7.940 – 68%

nulle – 164

bianche – 22

contestate – 20

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