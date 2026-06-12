Nuova giornata di pulizia dai rifiuti ad Arzachena: in campo i volontari

Nuovo appuntamento ad Arzachena per ripulire il territorio dai rifiuti.

Il motore dell’impegno civico contro i rifiuti e per l’ambiente non si ferma e, anzi, allarga i propri orizzonti per abbracciare in modo sempre più concreto il territorio gallurese. Il Comitato Amici a difesa dell’Ambiente nel Territorio di Arzachena, per voce del suo rappresentante Livio Parchitelli, ha ufficialmente confermato una nuova importante giornata di volontariato prevista per domenica 21 giugno.

L’iniziativa.

L’iniziativa segna un passo avanti cruciale per l’associazione che, pur avendo affondato le proprie radici nella splendida cornice di Baja Sardinia, manifesta oggi la ferma volontà di estendere il proprio raggio d’azione. L’obiettivo è quello di portare un contributo tangibile non solo nel nucleo urbano di Arzachena, ma anche nelle sue diverse frazioni comunali, unendo i cittadini in un fronte comune per la tutela del paesaggio dai rifiuti.

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L’azione di domenica si concentrerà su contesti di alto valore storico e naturalistico, precedentemente individuati e pronti a essere segnalati all’amministrazione comunale. I volontari si divideranno tra la cura e la valorizzazione delle celebri aree archeologiche di Arzachena, veri e propri tesori del passato che richiedono costante attenzione, e il ripristino di alcuni punti critici situati a Baja Sardinia, dove l’impatto antropico o l’incuria rendono necessari interventi mirati di pulizia e decoro.

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