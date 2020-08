Ricoverato in terapia intensiva a Sassari.

Si sono aggravate le condizioni di uno dei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo risultato positivo al coronavirus. L’uomo, un 60enne, è stato ricoverato all’ospedale di Sassari nel reparto di terapia intensiva ed intubato.

È il primo paziente in terapia intensiva ricoverato in Sardegna dopo mesi. L’esito dei tamponi ha svelato che i casi di coronavirus tra i dipendenti erano 63. Quello più grave è questo del 60enne, mentre le condizioni del patron del locale Flavio Briatore, ricoverato in ospedale a Milano, sono stabili.

(Visited 421 times, 421 visits today)