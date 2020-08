Le condizione di Briatore in ospedale.

Flavio Briatore avrebbe solo una forte prostatite. Positivo al coronavirus? “Può darsi. Ma mi sento bene”. Il manager e proprietario del Billionaire di Porto Cervo, ricoverato al San Raffaele di Milano, prova a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, che ieri venivano date come “serie” da fonti mediche.

Intervistato dal Corriere della Sera chiarisce di essere arrivato in ospedale domenica 23 agosto e non lunedì. Di aver “fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. E di avere “un’infiammazione alla prostata” ma “mi sento bene, molto”. Una notizia che va in parallelo ai risultati dei tamponi eseguiti nel suo locale in Costa Smeralda.

Altri 52 dipendenti sono risultati ieri positivi al Covid-19, per un totale di 63. Tra questi un barman è il più grave ed è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari.

