L’evento ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena organizza la settima edizione di Estate in Fiore, l’evento interamente dedicato all’ambiente che coinvolge il pubblico in percorsi verdi, incontri, concorsi e giochi allo scopo di sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto della natura e del decoro urbano. Dal 3 al 5 settembre 2021, l’appuntamento promosso dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, colorerà di verde il centro storico di Arzachena con le installazioni dei florovivaisti che hanno risposto all’invito del Comune per rivoluzionare l’immagine del vecchio quartiere grazie a piante e fiori.

Già da questa settimana iniziano a comparire delle anticipazioni in via Ruzittu, piazza Risorgimento e corso Garibaldi per amplificare la portata dell’evento e attrarre i primi visitatori, curiosi di scoprire il programma della manifestazione allestita dalla ditta Crico Service insieme ai florovivaisti di Arzachena, Alghero e Sassari.

I comportamenti responsabili.

“Dopo l’annullamento della scorsa estate a causa dell’emergenza Covid-19, non potevamo rinunciare anche quest’anno a un evento così amato dal pubblico e così importante per sostenere le campagne di sensibilizzazione ambientale e di promozione di comportamenti responsabili nel conferimento dei rifiuti – spiega Michele Occhioni – La nostra raccomandazione è di vivere Estate in Fiore nel rispetto di tutte le disposizioni anti contagio e di godere appieno della bellezza delle installazioni realizzate da professionisti del verde. Vogliamo continuare ad assistere a queste trasformazioni del nostro centro che lasciano sempre un segno positivo”.

Le iniziative.

Dopo la tradizionale cerimonia inaugurale alle 11 di venerdì 3 settembre, in programma ci sono il laboratorio creativo per bambini, l’infiorata realizzata con 6 mila fiori dall’associazione Arca di Noè, e l’incontro con l’autore Laura Calosso che, alle 19, presenterà “Ma la sabbia non ritorna” in collaborazione con l’associazione Liberamente me. Sabato 4 settembre, alle 10, ancora laboratori per bambini. Il picnic sul prato, invece, si terrà alle 18 con divertenti ospiti a sorpresa, mentre Egidio Trainito presenterà il libro “L’ambiente marino della Sardegna” alle 19. Domenica 5 settembre saranno decretati i vincitori del concorso Vetrina in Fiore, per i commercianti, e del concorso Estate in fiore 2021, per i florovivaisti. Chiuderà la serata l’incontro con Matteo Garbarino e Jacopo Sacquegno che presentano il libro “Il bosco che vive”. A fare da contorno per tutti i giorni della manifestazione, dal mattino alla sera, ci saranno il mercato gastronomico e il mercato in fiore, che espone prodotti legati al tema dei fiori e della natura, ma anche l’aperitivo in fiore e il fior di menù con le proposte a tema ideate da bar e ristoranti del centro aderenti all’iniziativa.

