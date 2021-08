La raccolta firme ad Arzachena.

“Mettiamo in sicurezza l’incrocio che da località Cala Bitta si immette sulla strada provinciale Arzachena Baja Sardinia”. Questo l’appello che Damir Ovieni rivolge, attraverso la piattaforma Change.org, al presidente della Provincia di Sassari, al sindaco e all’assessore alla viabilità del comune di Arzachena a seguito dei numerosi incidenti, spesso con gravi conseguenze. La petizione ha già raccolto 400 firme in pochi giorni.

“Troppi incidenti causati dalla velocità avvengono su questo rettilineo – prosegue Ovieni -. Dobbiamo cercare di far abbassare la velocità con una rotonda adeguata. Uscire per immettersi sulla provinciale è come giocare alla roulette russa, quando sei dall’altra parte tiri un sospiro di sollievo e dici “anche questa volta è andata bene. Sabato l’ennesimo gravissimo incidente 5 persone coinvolte di cui tre gravi una ragazza portata via con elisoccorso.

“Questo incrocio non è visibile – denuncia il promotore -. Non è segnalato in modo adeguato, la vegetazione provenendo da Baia Sardinia lo nasconde alla vista e naturalmente al contrario uscendo da Cala Bitta non si vede chi sopraggiunge alla tua sinistra. Non diamo sempre la colpa agli automobilisti, che sicuramente ne hanno, ma anche la viabilità ne ha tante. Quindi chiediamo a tutte le autorità coinvolte sul territorio di intervenire per mettere fine a tutti questi gravissimi incidenti, se si vuole si può, grazie”.

